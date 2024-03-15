Kanal D'nin iddialı dizisi 'Taş Kağıt Makas', izleyenlerini gözyaşına boğdu: Büyük sır açığa çıktı!

Mahkeme salonunda babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için çırpınan Umut, sonuç karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve Harun Yakar’ın karşısına dikildi. “Kaç paraya sattın bizi söyle” diyerek hesap soran Umut’un, “Ben sana abi dedim, kendimden çok sana güvendim. Babanın mezarına nasıl gideceksin bundan sonra. Sen var ya Fecir’den bile daha büyük suçlusun. Çünkü o bir insanı öldürdü, sen insanlığı öldürdün” dediği o anlar seyircinin yüreğini dağladı.