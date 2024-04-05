Bakımı kolay 11 iç mekan bitkisi, Yeni trend birçok evde yer almaya başladı

Son birkaç yıldır iyice kök salmaya başlayan yaşam trendi, "Urban Jungle" olarak adlandırılıyor. Sosyal medya platformlarında, ormana dönüştürülmüş apartman daireleriyle ilgili pek çok paylaşım yer alıyor. Bu trendin bir parçası olmak isteyenler için bakımı kolay çiçekler tercih etmek oldukça önemli. İşte evinizde yetiştirebileceğiniz ve bakımı kolay olan çiçeklerden bazıları:

Banjamin bitkisi

Sulama: Haftada iki defa düzenli (ya da toprak kuru olduğunda)

Işık: Oda aydınlık olmalı, ancak doğrudan güneş ışığı yok

Benjamin, aslen subtropikal bir iklimden gelen, az bakım gerektiren büyük bir bitkidir. Bu nedenle yüksek nemi ve ışığı sever. Bejamininizi düzenli olarak sulamalı ve aydınlık bir yerde tutmalısınız. Hızlı büyür, farklı renklerde nispeten küçük yapraklara sahiptir. Odanızı ufak bir ağaç olarak şenlendirir.

Peygamber kılıcı

Sulama: Toprağı kurudukça düzenli olarak sulama yapılabilir

Işık: Oda aydınlık ve ışıklı olmalı ama ışık direkt değil dolaylı olmalı.

Yabancı dilde sansevieria, Türkçede ise peygamber kılıcı, yılan çiçeği gibi çeşitli adlarla da bilinen paşa kılıcı çiçeği; bitki bakmak isteyenlerin en çok tercih ettiği salon bitkilerinden biridir. Yılan bitkisi çok az bakım gerektiren bir ev arkadaşıdır. Sadece toprak oldukça kuru göründüğünde sulamanız gerekir. Bu yüzden bu bitki yeni başlayanlar için mükemmeldir çünkü sulamayı unuttuğunuzda dünyanın sonu gelmez. Yılan bitkisi aslen Afrika'nın tropikal bölgelerinden gelir ve bu nedenle güneşli bir yeri tercih eder. Birçok farklı yaprak deseni vardır.

Devetabanı

Sulama: Düzenli olarak nemli tutun

Işık: Aydınlık ortam sever, ancak doğrudan güneş ışığı yok

Aydınlık mekanları çok sever. Hava akımından çok çabuk etkilenir. Bu nedenle yaprak uç ve ortalarında kurumalar oluşur. Büyük ve güzel yapraklara sahiptir. Bu bitki, evdeki ormanını yeni yeni büyütmeye başlayan herkes için mükemmeldir. Dolaylı ışığı tercih eder. Her zaman nemli tutmaya çalışın. Bir sprey şişesiyle üzerine biraz su püskürt ebilirsiniz. Büyüklüğü nedeniyle çok fazla alana ihtiyaç duyar ve mobilyaların arasına sıkışmak istemez.

Zuzu ya da zamia bitkisi

Sulama: Orta derecede su

Spot: Aydınlık ve yarı aydınlık

Zuzu bitkisi az bakım gerektirir ve kullanımı kolaydır. Yanlış yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Çok fazla suya ya da ışığa ihtiyaç duymaz. Çok fazla sulamayın ve su basmasından kaçının Yapraklar sararırsa çok fazla sulamışsınız demektir. Zamia bitkisi aydınlığı seven bir bitkidir. Bitki direk olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Kauçuk

Sulama: Orta derecede sulayın (sadece toprak hafif kuru olduğunda)

Işık: Ortam yarı aydınlık olsun

Kauçuk inciri en kolay yetişen bitkilerden biridir. Yarı aydınlık bir yerde, huzur içinde büyüyecek ve koyu yeşil rengini gösterecektir. Bu süreçte hava kalitesini artırır. Zaman zaman yapraklardaki tozu temizlemek için ıslak bir havlu kullanmalısınız. Bu bitkiyi sadece toprak kuru göründüğünde sulayın. Latekse karşı alerjiniz varsa, bu bitkiye dikkat etmelisiniz çünkü incindiğinde cilt tahrişlerine neden olabilecek sütlü bir madde yayar.