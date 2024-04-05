NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu

Fehmi Karaarslan, NOW TV ekranlarında yayımlanan Kirli Sepeti dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yakın bir zamanda Kirli Sepeti dizisiyle yollarını ayıran Karaarslan'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, artık Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak.

Karaarslan'ın Bahar dizisine katılması, dizi severler tarafından heyecanla karşılandı. Bahar dizisinin kadrosuna dahil olacak olması, Karaarslan'ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu, Ayça Üzüm'ün senaryosunu kaleme yazdığı MF Yapım imzalı Bahar dizisinde Rengin'in eski eşi Can Wallece karakteriyle bomba gibi dönüyor.

Fehmi Karaarslan oyunculuk kariyerinde Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Siyah Beyaz Aşk gibi televizyon ekranlarında yayınlanan birbirinden iddialı projelerde kameralar karşısına geçmişti.

Her Salı akşamı Show TV ekranlarında heyecan dolu dakikalar yaşatan Bahar dizisinin başrollerini Buğra Gülsoy, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi isimler paylaşıyor.

FEHMİ KARAARSLAN KİMDİR?



Tiyatro oyuncu ve yönetmeni, sinema ve dizi film oyuncusu Fehmi Karaarslan 29 Nisan 1981, İstanbul doğumlu. Önce Lyon Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’ne girdi ve burada lisans eğitimini aldı. Ardından ise Lyon Bölge Konservatuarı’nda yine Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nü kazandı ve buradaki eğitimini tamamladı. F.R.A.C.O. – Burlesk Oyunculuk Okulu’ndaki oyunculuk eğitiminin sonrasında Chalon en Champagne – Ulusal Sirk Sanatları Okulunda bulunan Clown – Oyunculuk Eğitim Programı’na katılmaya hak kazandı. Paris Devlet Yüksek Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nün sona ermesinin ardından ise Fransa’da pek çok farklı tiyatro oyununda oyuncu olarak yer alarak bu alandaki deneyimini arttırmaya başladı. Lakin kariyerini Fransa’da sürdürmek yerine Türkiye’ye döndü oyunculuk kariyerine burada devam etti.

Fehmi Karaarslan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2008 yılından itibaren Dinle Neyden, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Siyah Beyaz Aşk, Kirli Sepeti gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.