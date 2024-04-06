Çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemi! Atmadan önce deneyin; Temizlik uzmanlarının sırrıymış

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? İşte çamaşır suyu lekesini çıkarmanızı sağlayacak temizlik sırrı

Çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemi! Atmadan önce deneyin; Temizlik uzmanlarının sırrıymış

Çamaşır suyu lekesi, kıyafetlerde oldukça can sıkıcı bir durum olabilir. Ancak endişelenmeyin, çamaşır suyu lekesini çıkarmak için etkili birkaç temizlik sırrı bulunmaktadır.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız temizlik sırlarını uygulayarak çamaşır suyu lekesinden kurtulabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ KIYAFETTEN NASIL ÇIKAR?

Bir bardak suya 3-4 fıs bulaşık sabunu ekleyerek, karışımı lekeli alana uygulayabilirsiniz. Bulaşık sabunu çamaşır suyu lekesini etkili bir şekilde çıkarabilir.

Çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemi! Atmadan önce deneyin; Temizlik uzmanlarının sırrıymış - Resim : 1

Nefisyemektarifleri.com'daki bilgilere göre; Lekeli kıyafeti yere sererek, metil alkolde ıslatılmış bir pamuk parçası ile leke üzerinde bekletebilirsiniz. Daha sonra makinede yıkayabilirsiniz, ancak düşük sıcaklık tercih edilmelidir.

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Suyla yıkama yöntemi

Çamaşır suyu lekesini çıkarmak için lekeli kıyafeti hemen musluk suyu altında tutarak yıkayın. Çamaşır suyunun kıyafette uzun süre kalmasına izin vermemek önemlidir

Suyla karıştırdığınız sirkeyi lekenin üzerine dökerek hafifçe elinizle yedirin. Sonrasında soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Bir diğer yöntemse her derde deva olan karbonat. Suyla yavaş yavaş karıştırarak macun kıvamı elde edin ve bu macunu lekeye yedirin. Kuruyana kadar bekledikten sonra yumuşak bir fırça yardımıyla fırçalayın. Bu yöntemlerle beyaz kıyafetleri lekeden kurtarabilirsiniz. Temizlik yaparken talihsiz bir kazayla halınıza sıçrayan çamaşır suyu halınızı lekelemişse halıdan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar sorunuzun çözümü de sirke ya da karbonat olabilir. Bu yöntemi, ayakkabıdan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar probleminiz için de kullanabilirsiniz.

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