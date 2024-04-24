TBB, 'avukatlar için de adalet' demek için 'Büyük Savunma Mitingi'ne hazırlanıyor

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, 27 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek olan "Büyük Savunma Mitingi"nin, baroların bağımsız savunmayı temsil etmesi nedeniyle adalet için önemli olduğunu vurgulayarak, son yıllarda avukatların ve büroların ekonomik anlamda büyük çıkmaza sürüklenmesi nedeniyle düzenlendiğini belirtti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenecek olan mitinge Türkiye'nin 81 ilindeki baroların ve avukatların katılım sağlayacağını ifade eden Köroğlu, mitingin amacını şu şekilde açıkladı:

"Bu miting; aslında baroların alelade bir meslek örgütü olmadığı, aynı zamanda bağımsız savunmayı temsil ettiği, bu nedenle adalet için önemli olduğu ama son yıllarda giderek avukatların ve baroların özellikle ekonomik anlamda büyük bir çıkmaza sürüklenmesi nedeniyle düzenleniyor. Aynı zamanda avukatların mesleği yaparken uğradığı saldırılar, meslektaşlarımızın müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi, bu nedenle şiddete uğraması, öldürülmesi, bunun yanı sıra ciddi ekonomik sorunlarla ama buna çözüm üretilmemesiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle yapıyoruz."

'Bu Mitingi 'Avukatl İçin Adalet' Demek İçin Yapıyoruz'

Türkiye'deki birçok üniversitede hukuk fakültesi açıldığına ve buralardan mezun binlerce kişinin avukatlık ruhsatını aldıktan sonra iş bulamadığına vurgulayan Köroğlu, "Avukatlık ruhsatını da aldıktan sonra büyük bir işsizlikle karşı karşıya kaldıkları için bu mitingi yapıyoruz. Asgari ücretin altında dahi ücretle çalışmak zorunda bırakıldıkları için yapıyoruz. Bu mitingi bugün birçok gencin bu kıskaçta ruhsatlarını alıp büro açamaması, mesleğini yapamaması, hayallerinden ve ideallerinden uzaklaşmak zorunda kalmaları nedeniyle yapıyoruz.

Bu mitingi, 'Avukatlar için de adalet' demek için yapıyoruz ve yıllardır vatandaşın haklarını savunmak ve onların sesi olmak durumunda kalan avukatların bugün vatandaşlar da yanında olmalı ve avukatların sesine bir karşılık vermeli. O yüzden özellikle Ankara Barosu'na kayıtlı tüm meslektaşlarımı eksiksiz olarak orada görmek istiyorum. Orada olmalarından ve hep beraber sesimizi çıkaracak olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağımı ve 'Yıllar sonra o gün ben de oradaydım' deme şerefini yaşayacağımı düşünüyorum."