Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi: "Türkiye'den telefon geldi, öfkeyle direksiyona oturdu..."

Oyuncu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ve ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi: "Türkiye'den telefon geldi, öfkeyle direksiyona oturdu..."

Kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. Tuğba, acil olarak Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

"DUANIZI EKSİK ETMEYİN"

Ahu Tuğba'nın kişisel hesabından Magazinsortie.com'a açıklama yapan ve isminin Füsun olduğunu söyleyen kişi, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.

İddiaya göre, Ahu Tuğba, Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haber ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağıydı.

Ahu Tuğba, "Öksüzler", "Şaşkın Milyoner", "Banker Bilo", "Dokunmayın Şabanıma", "Kayıp Kızlar", "Beyaz Ölüm", "Elveda Dostum", "Taçsız Kraliçe", "Bir Aşk Bin Günah", "Akrep", "Yosma, Zifaf", "Yapışık Kardeşler" gibi yapımlarda rol aldı.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun. Bağırsakların motor gibi çalışmasını sağlıyormuş Kahvenin içine kaşık kaşık koyun. Bağırsakların motor gibi çalışmasını sağlıyormuş
Özel ve Steinmeier bir araya gelmişti: Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
ATV'de kafa karıştıran karar. O dedikodular doğruymuş... Sevilen diziye apar topar final ATV'de kafa karıştıran karar. O dedikodular doğruymuş... Sevilen diziye apar topar final
Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz: Üst yetkililer de yargılamaya dahil edilmeli Mısra Öz: Üst yetkililer de yargılamaya dahil edilmeli
ÇOK OKUNANLAR
"Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti: Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor? Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor?
Kendini yere atan AKP'li belediye meclis üyesinden açıklama Kendini yere atan AKP'li belediye meclis üyesinden açıklama
Tarihçi İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı Öğrenilmesi en zor dili açıkladı
AKP'li başkanın parayla aldığı ödülün faturası yeni başkana kaldı! "98.8 milyon liralık borç bıraktığı yetmezmiş gibi..." AKP'li başkanın parayla aldığı ödülün faturası yeni başkana kaldı!