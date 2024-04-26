Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi: "Türkiye'den telefon geldi, öfkeyle direksiyona oturdu..."

Kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. Tuğba, acil olarak Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

"DUANIZI EKSİK ETMEYİN"

Ahu Tuğba'nın kişisel hesabından Magazinsortie.com'a açıklama yapan ve isminin Füsun olduğunu söyleyen kişi, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.

İddiaya göre, Ahu Tuğba, Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haber ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağıydı.

Ahu Tuğba, "Öksüzler", "Şaşkın Milyoner", "Banker Bilo", "Dokunmayın Şabanıma", "Kayıp Kızlar", "Beyaz Ölüm", "Elveda Dostum", "Taçsız Kraliçe", "Bir Aşk Bin Günah", "Akrep", "Yosma, Zifaf", "Yapışık Kardeşler" gibi yapımlarda rol aldı.