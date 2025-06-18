Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Taşıt İlanlarında Yeni Zorunluluk

Ticaret Bakanlığı, sahte taşıt ilanları ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldı. 16 Haziran itibarıyla tüm taşıt ilanlarında yetki doğrulama zorunlu hale geldi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Taşıt İlanlarında Yeni Zorunluluk
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Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, bugün itibarıyla tüm taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yetki doğrulama uygulamasını zorunlu kıldı.

AMAÇ SAHTE İLANLARI ENGELLEMEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilan platformlarında sunulan hizmetlerde kimlik ve yetki belgesi doğrulaması yapılmayan ilanların önüne geçmek hedefleniyor. Bu sistemle, sahte ilanların engellenmesi, yetkisiz kişilerin faaliyetlerinin kısıtlanması ve tüketicilerin korunması amaçlanıyor. 31 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan yönetmelikle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirilmişti. İlk aşamada 1 Kasım 2023 itibarıyla kimlik doğrulaması uygulaması başlatılmış ve kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan verme yetkisi kaldırılmıştı.

BUGÜN BAŞLIYOR

EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise tüm taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde hayata geçti. Bu kapsamda, taşıt ilanları yalnızca taşıt sahibi, birinci veya ikinci derece akrabaları, eşi ya da yetki belgeli oto galeri işletmeleri tarafından verilebilecek. Yetki belgesi olmadan ilan vermek isteyenlerin girişimleri, sistem tarafından engellenecek.

Ticaret Bakanlığı, bu uygulamanın otomotiv sektöründe güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmayı ve tüketicilerin mağduriyetini en aza indirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bakanlık, denetim ve düzenleme faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini de ifade etti.

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