Bakanlık Duyurdu: 30 Gün Süre Verildi! Artık Herkes Bu Belgeyi Almak Zorunda

CAYMA HAKKI 14 GÜNDEN 30 GÜNE UZATILIYOR

Taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri, tüketiciye tanınan cayma hakkının 14 günden 30 güne çıkarılması oldu. Buna göre, tüketici herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai bir yaptırımla karşılaşmadan, malın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden dönebilecek. Tüm geri ödemeler, tüketicinin ödediği şekliyle ve tek seferde yapılacak.

TÜKETİCİ İADE BEDELİNİ DE ALACAK

Cayma hakkını kullanan tüketici, yalnızca ürün bedelini değil, varsa ürünün teslimine ilişkin tüm masrafları da geri alacak. İade işlemleri, cayma bildiriminin ardından 30 gün içinde tamamlanacak. Bu hak, hizmet satışlarında ise satış tarihinden itibaren işlemeye başlayacak.