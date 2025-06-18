Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu Transferinde Bonservis Bedelini Belirledi! O Rakamın Üstüne Çıkılmayacak

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, gözünü Inter’de forma giyen mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na çevirdi. Milli yıldızın sarı-kırmızılı ekibe gelme arzusunu ilettiği öğrenilirken, Galatasaray cephesinin bu transfer için belirlediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Inter’in yeşil ışık yakması durumunda, transfer sürecinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. İşte gelişmelerin ayrıntıları...

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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu Transferinde Bonservis Bedelini Belirledi! O Rakamın Üstüne Çıkılmayacak
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Galatasaray, yeni sezon için iddialı bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarını hızlandırırken, Dries Mertens'in ardından orta saha ve hücum hattına yıldız futbolcular katma planları yapıyor. Son olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun adı, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeydi.

Inter'den ayrılabileceğini belirten milli futbolcu için Galatasaray devreye girdi ve prensipte anlaşma sağladı. Ancak, İtalyan kulübü, Çalhanoğlu için 40 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etti. Bu gelişme üzerine Galatasaray, transferi durdurdu ve yeni bir strateji belirledi.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu Transferinde Bonservis Bedelini Belirledi! O Rakamın Üstüne Çıkılmayacak - Resim : 1

GALATASARAY'IN BELİRLEDİĞİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Inter'in yüksek bonservis talebine rağmen, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için düşündüğü bonservis bedeli 15-20 milyon Euro arasında kaldı. 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun, Inter'i bu fiyat seviyesine ikna etmesi durumunda, gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu Transferinde Bonservis Bedelini Belirledi! O Rakamın Üstüne Çıkılmayacak - Resim : 2

ÇALHANOĞLU, BAYERN'İN DE RADARINDA

Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih'in ilgisi devam ediyor. Alman kulübü, 2025 yaz transfer döneminde Inter'in kapısını tekrar çalmayı planlıyor ve 45 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu transfer gerçekleşirse, Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeline sahip oyuncu olarak tarihe geçecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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