Beşiktaş'tan Hakeme ve Fenerbahçe'ye Zehir Zemberek Sözler! 'Yüz Karası, Utanç Kaynağı...'

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Maç, sarı-lacivertlilerin 94-76 skorlu galibiyetiyle başladı ve Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılardan ise çok sert bir tepki geldi.

Maçta 2 teknik faul alan Beşiktaş koçu Dusan Alimpijevic, oyundan diskalifiye edildi. Beşiktaş cephesi de karşılaşmanın başhakemi Yener Yılmaz'a tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüp, resmi X hesabından karşılaşmanın hakemine sert tepki göstererek Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nu da eleştirdi.

'YÜZ KARASI HAKEM'

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, kendilerine düşmanlık yapıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun parkesi ile tribünü, Türk basketbol tarihine kara bir leke olarak geçecek skandallara ev sahipliği yapmıştır. Kulübümüze karşı düşmanca duygular beslediğini her fırsatta adaletten fersah fersah uzak kararlarıyla göstermekte beis görmeyen Yener Yılmaz, Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçının ilk yarısında üç kez challenge hakkını kullanan ve üçünde de haklı çıkan Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i, kafasında önceden tasarladığı oyunu sahneye koymak suretiyle haksız bir şekilde oyundan atarak basketbol hakem camiasının yüz karası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

'BU ŞAHIS PARKELERDEN UZAK TUTULMALI'

Aynı Yener Yılmaz, rezil kararının hemen ardından Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i sahayı hemen terk etmezse yetkisi olmadığı halde maçı bitirmekle tehdit etmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu’nu, kulübümüze düşmanlık yaptığı artık sağır sultanın bile malumu olan bu şahsı parkelerden uzak tutmak için harekete geçmeye çağırıyoruz."

'HER YOLU MÜBAH GÖRME ÇİĞLİĞİNDE'

"Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçında ikinci bir skandal ise tribünde meydana gelmiştir. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, maç boyunca sporcularımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ağza alınmayacak ifadeler kullanan taraftarlarını misafirperverlik gereği susturmaya çalışmak yerine tam aksi şekilde davranarak niyetini ortaya koymuştur. Bir yöneticiye hiçbir şekilde yakışmayan eylem ve söylemlerde bulunan, kazanmak için her yolu mübah görme çiğliğinde bulunan Sertaç Komsuoğlu’nu şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş JK olarak; Türk basketbolunun utanç kaynağı Yener Yılmaz’ı parkelerde görmek istemiyoruz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’nu misafirin nasıl ağırlanması gerektiğini öğrenmesi için serinin evimizde oynanacak maçlarına davet ediyoruz."

'HAKEMİN DÜDÜĞÜ ASMASINI BEKLİYORUZ'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven de, maç sonu yaptığı açıklamada hakem Yener Yılmaz ve Fenerbahçeli Komsuoğlu’na tepkisini dile getirdi. Arseven, "Skandal yönetimiyle Beşiktaş'a ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aştı. Hocamız, sahadaki 3 hakemin göremediği kararları challenge (3 kez) kullanarak yakaladı. Bunun karşılığında hakem, hocamızı atmıştır ve oyuna direkt olumsuz yönde katkısı olmuştur. Bunu Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle skandal kararlar veren hakem nasıl böyle bir maçta görevlendiriliyor? TBF'nin artık bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Yılmaz'ın düdüğü asması yönünde karar almasını bekliyoruz."

'FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ'

Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız yere mağlup olduğunu savunan Arseven, "Hiçbir zaman kollanma beklemiyoruz, adalet istiyoruz. Adaletli yönetilen maçlarda neler yapabileceğimizi hepimiz görüyoruz. Hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz. Holigan taraftarların bize karşı küfürleri son bulmalı. Yöneticiler buna destek olmak yerine karşı gelmeli. Bu maçta Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yaptığı tarzı kabul etmiyoruz. Biz kendisini ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlikle karşılayacağımızı ona göstereceğiz" diye konuştu.

Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak tepkiler ve hakaretle gördüklerini söyleyen Arseven, "Fenerbahçe'den bu konuda özür bekliyoruz. İnşallah diğer maçlarda böyle olaylar yaşamayız ve hakem kararları bu şekilde olmaz. Kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Şampiyon olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi