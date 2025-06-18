Türkiye’nin Konuştuğu Görüntülere İlişkin Marmaris Belediyesi'nden İlk Açıklama! Karar Verildi

Marmaris’te bazı eğlence mekanlarında çekilen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülere ilişkin Marmaris Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamada ‘Duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır. Tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir’ denildi.

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Türkiye’nin Konuştuğu Görüntülere İlişkin Marmaris Belediyesi'nden İlk Açıklama! Karar Verildi
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çekilen bazı eğlence mekanlarındaki ‘dans’ görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Türkiye’yi turistlere yanlış şekilde tanıttığı ifade edilen görüntüler sonrasında gözler Marmaris Belediyesi’ne çevrilmişti.

Marmaris Belediyesi, kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere ilişkin açıklama geldi. Belediye, görüntülerden rahatsızlık duyduğunu belirterek gerekli işlemlerin ve denetimlerin yapıldığını belirtti.

Türkiye’nin Konuştuğu Görüntülere İlişkin Marmaris Belediyesi'nden İlk Açıklama! Karar Verildi - Resim : 1

'DENETİMLER YAPILMAKTA'

Açıklamada şöyle denildi: Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, Marmaris’te bazı işletmelerde 'dans' adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntüler, belediyemiz başta olmak üzere tüm yerel kurumların dikkatindedir. Bu tür görüntüler, Marmaris’in turizm vizyonu ve kent kimliği ile kesinlikle örtüşmemekte; ilçemizin saygınlığına ve kaliteli turizm hedeflerine zarar vermektedir. Marmaris Belediyesi olarak bu görüntülerden duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır. Bu tür olayların önüne geçilmesi ve ilçemizde nitelikli ve sürdürülebilir turizmin sağlanması amacıyla, ilgili tüm kamu kurumlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiş ve kapsamlı bir yol haritası belirlenmeye başlanmıştır.

Türkiye’nin Konuştuğu Görüntülere İlişkin Marmaris Belediyesi'nden İlk Açıklama! Karar Verildi - Resim : 2

'YASAL SÜREÇLER İŞLETİLMEKTEDİR'

Bu kapsamda; emniyet birimleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimler yapılmakta, zabıta ekiplerimizin ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun söz konusu işletmelerin uyacağı kuralları düzenlediği hatırlatıldı.

'SEKTÖR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

‘Marmaris’in geleceğini korumak ve marka değerini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte tüm yetkili kurumların ve sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Belediye olarak, bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız ve kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz’ diye belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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