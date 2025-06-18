Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Flaş Açıklamalar: Murat Çalık Tahliye Edilecek mi?
Avukatları, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için sağlık durumu nedeniyle tahliye talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de yaptığı açıklamada, Çalık'ın tahliye talebinin değerlendirileceğini belirtti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu kötüye gidiyor.
Çalık, geçtiğimiz günlerde ise Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca Cezaevi'ne gönderildi.
Avukat Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Çalık'ın 15 kilo verdiği de belirtildi.
TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Çalık'ın tahliye talebine ilişkin de konuştu.
Bakan Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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