Murat Çalık İzmir'e Sevk Edildi: Fiziksel ve Ruhsal Olarak İyi Değil

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edildi. Avukatı ve eşi, hukuka ve sağlık koşullarına aykırı bu kararın geri alınması çağrısında bulundu.

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Murat Çalık İzmir'e Sevk Edildi: Fiziksel ve Ruhsal Olarak İyi Değil
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca'daki yüksek güvenlikli cezaevine sevk edildi. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan ve eşi Zehra Çalık, yapılan sevkin hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

'BİLGİ VERİLMEDİ'

Avukat Melih Koçhan, sevk işleminin ani ve bilgisizce yapıldığını, savunma hakkının kısıtlandığını vurguladı. "Müvekkilimizin nereye götürüldüğünü ancak araştırmalar sonucu öğrenebildik. Bu durum, hem savunma hakkını hem de aile bütünlüğünü zedeliyor" diyen Koçhan, sevk kararının gerekçesinin hala açıklanmadığını ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

Murat Çalık İzmir'e Sevk Edildi: Fiziksel ve Ruhsal Olarak İyi Değil - Resim : 1

SAĞLIK SORUNLARI ENDİŞE YARATIYOR

Çalık'ın geçmişte ciddi sağlık problemleri yaşadığını hatırlatan avukatı, 1999 yılında lösemi, ardından lenfoma tedavisi gören Çalık'ın bu süreçte özel bir takibe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Koçhan, "Kendisini yorgun, bitkin ve sağlığı bozulmuş halde gördük. Bu şartlarda kalması riski artırıyor" diyerek tedbir çağrısında bulundu.

'ENDİŞELİYİM'

Başkan Çalık'ın eşi Zehra Çalık da açık görüş sonrası yaptığı açıklamada, "Ne sağlık ne hukuk gözetildi. Eşim hem fiziksel hem ruhsal olarak iyi değil. Endişeliyim" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Çalık, sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü savundu.

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Kaynak: ANKA

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