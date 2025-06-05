Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İşte İl İl Bayram Namazı Vakitleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı için bayram namazı saatlerini açıkladı. 6 Haziran Cuma sabahı, Türkiye genelinde milyonlarca kişi bulundukları şehirlerde bayram namazını eda edecek ve ardından kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek. Bayram namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Namaz saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte il il Kurban Bayramı sabahı namaz vakitlerine dair bilgiler…

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Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İşte İl İl Bayram Namazı Vakitleri…
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı'na ilişkin bayram namazı saatlerini duyurdu. 6 Haziran Cuma sabahı, milyonlarca kişi yaşadıkları şehirlerde bayram namazını eda edecek ve ardından kurban kesme ibadetini yerine getirecek. Bayram namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İşte İl İl Bayram Namazı Vakitleri… - Resim : 1

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra kılınıyor. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre, bayram namazı İstanbul’da 06:08, Ankara’da 05:55, İzmir’de ise 06:22’de kılınacak. Türkiye genelinde vakitler şehirden şehre farklılık gösteriyor.

Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İşte İl İl Bayram Namazı Vakitleri… - Resim : 2

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

Kurban Bayramı sabahı namaz saatleri illere göre şu şekilde:

Adana: 05:52
Adıyaman: 05:39
Afyonkarahisar: 06:07
Ağrı: 05:15
Aksaray: 05:54
Amasya: 05:41
Ankara: 05:55
Antalya: 06.11
Ardahan: 05:13
Artvin: 05:16
Aydın: 06:20
Balıkesir: 06:16
Bartın: 05:53
Batman: 05:27
Bayburt: 05:25
Bilecik: 06:06
Bingöl: 05:27
Bitlis: 05:22
Bolu: 05:58
Burdur: 06:11
Bursa: 06:10
Çanakkale: 06:20
Çankırı: 05:50
Çorum: 05:45
Denizli: 06:15
Diyarbakır: 05:30
Düzce: 05:59
Edirne: 06:16
Elazığ: 05:33
Erzincan: 05:29
Erzurum: 05:21
Eskişehir: 06:05
Gaziantep: 05:44
Giresun: 05:30
Gümüşhane: 05:27
Hakkari: 05:17
Hatay: 05:51
Iğdır: 05:10
Isparta: 06:09
İstanbul: 06:08
İzmir: 06:22
Kahramanmaraş: 05:44
Karabük: 05:53
Karaman: 06:00
Kars: 05:12
Kastamonu: 05:48
Kayseri: 05:47
Kilis: 05:46
Kırıkkale: 05:53
Kırklareli: 06:13
Kırşehir: 05:52
Kocaeli: 06:05
Konya: 06:01
Kütahya: 06:08
Malatya: 05:37
Manisa: 06:20
Mardin: 05:30
Mersin: 05:55
Muğla: 06:20
Muş: 05:23
Nevşehir: 05:51
Niğde: 05:52
Ordu: 05:32
Osmaniye: 05:48
Rize: 05:22
Sakarya: 06:03
Samsun: 05:38
Şanlıurfa: 05:38
Siirt: 05:24
Sinop: 05:40
Şırnak: 05:22
Sivas: 05:39
Tekirdağ: 06:14
Tokat: 05:39
Trabzon: 05:25
Tunceli: 05:30
Uşak: 06:12
Van: 05:16
Yalova: 06:08
Yozgat: 05:47
Zonguldak: 05:55

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Kaynak: Haber Merkezi

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