Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İşte İl İl Bayram Namazı Vakitleri…

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı'na ilişkin bayram namazı saatlerini duyurdu. 6 Haziran Cuma sabahı, milyonlarca kişi yaşadıkları şehirlerde bayram namazını eda edecek ve ardından kurban kesme ibadetini yerine getirecek. Bayram namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra kılınıyor. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre, bayram namazı İstanbul’da 06:08, Ankara’da 05:55, İzmir’de ise 06:22’de kılınacak. Türkiye genelinde vakitler şehirden şehre farklılık gösteriyor.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

Kurban Bayramı sabahı namaz saatleri illere göre şu şekilde:

Adana: 05:52

Adıyaman: 05:39

Afyonkarahisar: 06:07

Ağrı: 05:15

Aksaray: 05:54

Amasya: 05:41

Ankara: 05:55

Antalya: 06.11

Ardahan: 05:13

Artvin: 05:16

Aydın: 06:20

Balıkesir: 06:16

Bartın: 05:53

Batman: 05:27

Bayburt: 05:25

Bilecik: 06:06

Bingöl: 05:27

Bitlis: 05:22

Bolu: 05:58

Burdur: 06:11

Bursa: 06:10

Çanakkale: 06:20

Çankırı: 05:50

Çorum: 05:45

Denizli: 06:15

Diyarbakır: 05:30

Düzce: 05:59

Edirne: 06:16

Elazığ: 05:33

Erzincan: 05:29

Erzurum: 05:21

Eskişehir: 06:05

Gaziantep: 05:44

Giresun: 05:30

Gümüşhane: 05:27

Hakkari: 05:17

Hatay: 05:51

Iğdır: 05:10

Isparta: 06:09

İstanbul: 06:08

İzmir: 06:22

Kahramanmaraş: 05:44

Karabük: 05:53

Karaman: 06:00

Kars: 05:12

Kastamonu: 05:48

Kayseri: 05:47

Kilis: 05:46

Kırıkkale: 05:53

Kırklareli: 06:13

Kırşehir: 05:52

Kocaeli: 06:05

Konya: 06:01

Kütahya: 06:08

Malatya: 05:37

Manisa: 06:20

Mardin: 05:30

Mersin: 05:55

Muğla: 06:20

Muş: 05:23

Nevşehir: 05:51

Niğde: 05:52

Ordu: 05:32

Osmaniye: 05:48

Rize: 05:22

Sakarya: 06:03

Samsun: 05:38

Şanlıurfa: 05:38

Siirt: 05:24

Sinop: 05:40

Şırnak: 05:22

Sivas: 05:39

Tekirdağ: 06:14

Tokat: 05:39

Trabzon: 05:25

Tunceli: 05:30

Uşak: 06:12

Van: 05:16

Yalova: 06:08

Yozgat: 05:47

Zonguldak: 05:55

Kaynak: Haber Merkezi