Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Devam Ederken Bir Kötü Haber Daha! Aile İkinci Kez Yıkıldı

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu kötüleşirken, babası Prof. Dr. Hakan Candan üzüntüden kalp krizi geçirdi. Genç fenomen yoğun bakımda, hayati tehlike devam ediyor.

Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Devam Ederken Bir Kötü Haber Daha! Aile İkinci Kez Yıkıldı
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadelesi, ailesini zor günler bekliyor. 25 kiloya kadar düşen genç kadın, yoğun bakımda tedavi görürken, babası Prof. Dr. Hakan Candan kızının durumu karşısında kalp krizi geçirdi.

Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Devam Ederken Bir Kötü Haber Daha! Aile İkinci Kez Yıkıldı - Resim : 1

Annesi Umut Candan, eşinin sağlık durumunu açıklayarak, “Hakan, Nihal’in hastalığını görünce çok üzüldü. İlk müdahale Konya’da, devamı Ankara’da yapıldı. Kızlarına çok düşkün bir baba, üzüntü kalbine vurdu” dedi.

Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Devam Ederken Bir Kötü Haber Daha! Aile İkinci Kez Yıkıldı - Resim : 2

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 5,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmişti. Ancak yemeği reddetmesi nedeniyle sağlığı hızla kötüleşti ve 29 kilodan 25 kiloya düştü.

Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Devam Ederken Bir Kötü Haber Daha! Aile İkinci Kez Yıkıldı - Resim : 3

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Candan’ın organ yetmezliği belirtileriyle hayati tehlikesi sürüyor. Annesi Umut Candan, “Kızım sonunda tedaviyi kabul etti, yarı baygın halde yoğun bakımda” diyerek son durumu paylaştı.

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Kaynak: Posta

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