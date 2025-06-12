Sağlık Raporlarını Yenileyecekler Dikkat! Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Karar... Artık MHRS'de Aktif

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık raporlarının yenilenmesi için aldığı yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve rutin sağlık hizmetlerinin aksamamasını sağlamak amacıyla sağlık raporlarının geçerlilik sürelerini uzattığını belirten Saydan, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden “rapor yenileme” alanının aktif hale getirildiğini açıkladı.

Saydan’ın yazılı açıklamasına göre, daha önce 30 Haziran 2025’e kadar uzatılan sağlık raporlarının süreleri, hastanelerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yeniden uzatıldı. Kronik hastalıklara yönelik ilaç raporlarına 9 ay, engelli raporlarına ise 12 ay ek süre tanındı. Vatandaşlar, MHRS veya 182 çağrı merkezi üzerinden “rapor yenileme” için öncelikli randevu alabilecek. Ancak, belirlenen randevularda rapor yenileme işlemi yapılmazsa, ilgili raporlar geçerliliğini yitirecek.

80 YAŞ ÜSTÜ VE YATALAK HASTALARA ÖZEL DÜZENLEME

Saydan, 80 yaş üstü ve yatalak hastaların raporlarının “evde sağlık hizmeti” kapsamında otomatik olarak yenileneceğini, bu hastaların herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. Raporların, süre bitiminden bir ay önce otomatik olarak yenileneceği ifade edildi.

'HASTANELERDE YOĞUNLUK AZALACAK'

Saydan, kronik hastalığı olan vatandaşların son dönemde eczanelere sıkça “Raporum uzadı mı? İlaçlarımı alabilecek miyim?” sorularıyla geldiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı’nın rapor sürelerini uzatma kararının, hastanelerdeki kalabalığı önleyeceğini ve hasta ile sağlık çalışanlarının mağduriyetini azaltacağını vurgulayan Saydan, “Bakanlığın bu kararı çok yerinde oldu. Aynı anda tüm raporların yenilenmesi, hastanelerde büyük yoğunluğa neden olacaktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu düzenlemeyi hızla sisteme işlemesini bekliyoruz” dedi.

TEİS, sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için Bakanlık ve SGK ile iş birliğini sürdüreceğini belirtti. Uygulamanın, kronik hastaların ilaç erişimini kolaylaştırması ve sağlık sistemindeki yükü azaltması bekleniyor.

Kaynak: ANKA