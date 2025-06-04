Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme! Artık Otomatik Olacak

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı hastaların sağlık raporlarını hastaneye gitmeden yenileyebilmesi için yeni bir e-Rapor uygulaması başlattı. Balıkesir Huzurevi’nde uygulanan sistemle hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri aracılığıyla görüntülü muayene edilerek rapor ve ilaçlarını elektronik ortamda alıyor.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme! Artık Otomatik Olacak

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir e-Rapor uygulaması hayata geçirdi. Balıkesir Huzurevi’nde başlayan uygulamada, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri huzurevini ziyaret ederek hastaları cep telefonu üzerinden doktorlarla görüntülü olarak buluşturdu. Hastalar, hastaneye gitmeden muayene edildi; ilaç, tıbbi mama ve cihaz raporları elektronik ortamda düzenlendi.

OTOMATİK OLARAK YENİLENECEK

Yeni düzenlemeye göre, hastalık tanısı konmuş ve sağlık raporu bulunan 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı hastaların raporları, bitiş tarihine göre otomatik olarak yenilenecek. Hasta veya yakınlarının başvurusuna gerek kalmadan mevcut tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda raporlar güncellenecek. Uygulama, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamayı ve süreçleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yetkililer, e-Rapor sisteminin evde sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı huzurevinde uygulanan sistemin, hasta odaklı hizmet anlayışını güçlendireceği belirtildi. Uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

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Kaynak: İHA

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