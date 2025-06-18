Çöpten Çıkan Herkesi Şoke Etti! Soruşturma Başlatıldı

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Kahramanmaraş'taki bir aile sağlığı merkezi önünde, geçtiğimiz gün çöpte bazı tıbbi malzemeler bulundu. Kutu içerisinde eldivenler, maskeler, ilk yardım malzemeleri ve acil durum çağrı butonları gibi çeşitli tıbbi ürünlerin çöpte olması ve çöpün etrafında da atık malzemelerin bulunmasına tepki yağarken, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki aile sağlığı merkezi önündeki çöp konteynerinde bulunan maske ve diğer malzemelerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü, "Söz konusu maskeler Aile Sağlığı Merkezinde tıbbi ihtiyacı bulunan hastalara verilmek üzere muhafaza edilmekte iken bulunduğu odada yaşanan su teması nedeniyle maskeler kullanılamaz hale gelmiştir. Aktif olarak kullanılmayan eski mini hasta çağırma cihazları da arıza ve su teması nedeniyle işlevselliğini kaybetmiştir" bilgisini verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu ürünlerin usulüne uygun olarak imha edilmeyip görevlilerce kutu poşet içerisinde bina yakınındaki çöp konteynerine bırakıldığını doğrulayarak "Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç İl Sağlık Müdürlüğümüzce yakinen takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA