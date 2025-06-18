MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TAKVİMİ: 2025 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Aşure Günü Hangi Tarihte?

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Hicri takvimin başlangıcı olan Muharrem ayı yaklaşırken, vatandaşlar 2025 yılına ait Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihlerini araştırmaya başladı. İslam dünyasında büyük öneme sahip bu mübarek ayda, manevi atmosferin yoğunlaştığı günler yaklaşıyor. Peki 2025 Muharrem ayı ve Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, aynı zamanda İslam aleminin yılbaşı kabul ettiği özel bir dönemdir. 2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih, aynı zamanda Hicri 1447 yılının da ilk günü olarak kabul ediliyor.

2025 AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının en kıymetli günü olarak kabul edilen Aşure Günü, her yıl Muharrem'in 10. günü idrak ediliyor. 2025 yılında bu anlamlı gün, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü kutlanacak. Aşure Günü, hem dini ibadetlerin yoğunlaştığı hem de birlik ve paylaşmanın sembolü haline gelen özel bir gün olarak dikkat çekiyor.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gün olarak kabul edilir. Hz. Nuh’tan Hz. Musa’ya kadar birçok peygamberin hayatında dönüm noktası olan olayların bu günde gerçekleştiğine inanılır. Bu nedenle bu gün, oruç tutulması, dua edilmesi ve aşure tatlısı ile paylaşım yapılması açısından büyük manevi bir değer taşır.

2025 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TAKVİMİ:

Muharrem Ayı Başlangıcı: 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Kaynak: Haber Merkezi