Sağlık Raporu Almak Ücretli Oldu! Aile Hekimlerinde Yeni Dönem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik krizin tırmanmasıyla birlikte A'dan Z'ye her kalemde zamlar gelirken, bazı uygulamalar da ücretli hale getiriliyor. Son olarak Türkiye'de milyonlarca vatandaşın aldığı sağlık raporları da ücret oldu. Artık aile hekimlikleri tarafından verilen sürücü raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, sporcu raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu ile akli meleke raporu ücret karşılığında alınabilecek.

'İKAMET İZNİ OLMAYANLARA' SAĞLIK HİZMETİ

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Haziran 2025 tarihinde başlattığı uygulamayla aile hekimleri artık hafta sonları ve diğer tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti de verebilecek. Ayrıca Türkiye’de sağlık hizmeti konusunda özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan "ikamet izni olmayan yabancılar" şeklinde nitelendirilen kişiler de hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilip sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olanlar da ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

Sağlık hizmet sunumu bakımından "özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler vb.)" şeklinde tanımlanan kişiler ise yeni düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptaki yabancılar aynı şekilde hizmet almaya devam edecek.

NASIL ÖDEME YAPILACAK?

Bakanlığın yeni uygulamasıyla beraber getirilen bu ücretler, doğrudan aile hekimliğindeki yetkililere değil, T.C. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödenebilecek.

YENİ DÜZENLEMEYE TEPKİ

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi birçok vatandaşın tepkisini çekti. Sosyal medya platformlarında eleştirilerini paylaşan birçok kişi, söz konusu sağlık raporlarını almanın zaten elzem olduğunu ve bunun için ödeme yapmanın sosyal devlet anlayışıyla çeliştiğini vurguladı. Pek çok vatandaş da sağlık hizmetinin Türkiye'de zaten pahalı olduğunu ve giderek bu ücretlerin katlandığını savundu.