Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusuflar Mahallesi 77006 Sokak'ta meydana gelen olayda, aracın motor kısmından yükselen dumanlar paniğe yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilin ön bölümü ciddi şekilde zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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