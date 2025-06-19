Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusuflar Mahallesi 77006 Sokak'ta meydana gelen olayda, aracın motor kısmından yükselen dumanlar paniğe yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilin ön bölümü ciddi şekilde zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA