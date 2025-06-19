Bağcılar'da Korkunç Cinayet! Babasını Öldürüp Teslim Oldu

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İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak’taki bir apartmanda, 21 yaşındaki O.D., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple babası A.D.’ye (60) evde silahla ateş etti. Olayın ardından genç, polisi arayarak babasını vurduğunu itiraf etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, A.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli O.D., olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Komşulardan Seyit Demir, sabah saatlerinde art arda 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin tam olarak nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. "Üst kattan bir patırtı da gelmedi, sonra kendi aramış, teslim olmuş" diyen Demir, olayın ardından polisin kısa sürede binaya geldiğini aktardı.

Başka bir bina sakini Eyüp Yılmaz ise, O.D.’nin madde bağımlısı olduğunu ve evde sık sık tartışma yaşandığını bildiklerini ifade etti. Cinayet sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından A.D.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA