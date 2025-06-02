KYK Şartlarını Protesto Eden Öğrencilere Skandal Yanıt! 'Babanızın Evinde Klima mı Vardı?'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi kampüsünde bulunan İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin yaşadığı sorunları aktardı. Tanrıkulu, yurttaki hijyen eksikliği, kötü yemek koşulları, temizlik sorunları ve böcek şikayetleri nedeniyle öğrencilerin protesto düzenlediğini hatırlattı.

'BABANIZIN EVİNDE KLİMA MI VARDI?'

Tanrıkulu, öğrencilerin dile getirdiği sorunlara karşılık yurt yönetiminin “Babanızın evinde klima mı vardı, doğalgaz mı vardı?” şeklinde aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirterek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

VALİLİĞE ÇAĞRI

Tanrıkulu, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir yönetici öğrenci taleplerine karşı böyle bir üslup kullanamaz. Bu sadece barınma değil, temel insan hakkı sorunudur” dedi. Diyarbakır Valiliği’ne seslenen Tanrıkulu, “Diyarbakır Valiliği, bu yurtta ve diğer öğrenci yurtlarında acilen inceleme başlatmalı ve bu iddialar karşısında işlem yapılmalıdır. Öğrencilerin temel ihtiyaçları olan hijyen, yemek ve barınma koşulları derhal iyileştirilmelidir” çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi