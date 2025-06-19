Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Erzurum merkezli 7 ilde sahte ilanlar vererek kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi.

Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülen bir operasyon sonucunda, sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran organize suç ağına büyük darbe vuruldu.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, internet üzerinden sahte ürün ilanları yayımlayarak, kendileriyle iletişime geçen kişileri dolandırdıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 3 ay süren titiz bir soruşturma yürütüldü.

Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Resim : 1

149 MİLYONDAN FAZLA PARA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma sonunda, banka hesaplarında toplamda 149 milyon 369 bin 703 TL’lik para trafiği tespit edilen 23 kişi, Erzurum merkezli olmak üzere Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman ve Adana illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Resim : 2

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital cihaz ile SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden 19'u tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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