Tayfun Kahraman’ın Kızı Vera, İmamoğlu İçin Resim Çizdi

Gezi Davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Kahraman, Ekrem İmamoğlu’nun oy kullanamayacak yaştaki çocuklardan resim istemesi üzerine kızı Vera’nın çizdiği resmi paylaştı.

Meriç Demir Kahraman, paylaşımında kızı Vera’nın "Babamı aldılar önce, şimdi amcalarımı da aldılar anne" sözlerini aktardı. Kızının bu gerçeklerle büyüdüğünü vurgulayan Kahraman, "Ülkemiz ve en çok da çocuklarımız için çok üzgünüm. Ülkemiz ve en çok da çocuklarımız için çok umutluyum. Adalet mutlaka kazanacak" diyerek duygularını dile getirdi.

Ekrem amcası, mektup ve resim istemişti.



Kızımız Vera da, çizdi.



Vera Ekrem amcasını çok seviyor.



Vera Emrah amcasını çok seviyor.



Vera Gürkan amcasını çok seviyor.



Onların da babasının, Tayfun'un yanına gittiğini biliyor.



Babamı aldılar önce, şimdi amcalarımı da aldılar… pic.twitter.com/Etkl5uycW6 — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) March 23, 2025

İMAMOĞLU'NDAN ÇOCUKLARA ÇAĞRI

CHP ön seçimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, oy kullanamayan çocuklara ve gençlere özel bir mesaj verdi. "Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum" diyerek onların görüşlerini ifade etmeye teşvik etti. Bu çağrının ardından birçok çocuk, İmamoğlu için resim ve mektup hazırladı.