Ankara’da Yoğun Gündem, Kabine Yarın Toplanıyor: İşte Masadaki Konular…

Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe’de toplanacak. Görüşmelerde, İsrail’in Gazze’deki saldırı planları ile "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılacak yeni adımlar öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine toplantısında, hem iç hem dış politikada kritik başlıklar görüşülecek. Terörle mücadelede gelinen son durumdan Gazze’deki gelişmelere, orman yangınlarından bölgesel barış çabalarına kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi olacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürdürülen operasyonlar ve silah bırakma sürecindeki gelişmeler, güncel istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek. Özellikle, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı olan SDG’nin Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği konferansın yankıları, Ankara’nın dikkatle izlediği başlıklar arasında. Söz konusu konferans, Suriye yönetimi tarafından "ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı’nın ihlali" olarak tanımlanmış, bu nedenle Şam yönetimi SDG ve Fransa arasında planlanan toplantılara katılmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞI MASADA

Kabinenin gündeminde yer alacak bir diğer önemli konu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması. Ankara, iki ülke arasında sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşılarken, kalıcı barış ve bölgesel istikrar için Türkiye’nin üstlenebileceği rol de toplantıda değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ DURUM ELE ALINACAK

Kabine, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi tamamen işgal etme planını onaylamasının ardından oluşan son durumu da ele alacak. Ankara'nın, söz konusu karara karşı tepkisi net: Türkiye, bölgedeki sivillerin korunmasına yönelik adımların uluslararası toplumla koordineli şekilde atılmasını hedefliyor. Toplantıda, Türkiye'nin atabileceği diplomatik ve insani adımların da tartışılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE GÜNDEMDE

Yaz aylarında artan orman yangınları da kabine gündeminde önemli bir yer tutacak. Ülke genelinde çıkan yangınlarla mücadele kapsamında alınan önlemler, tahribatın boyutu ve yeniden yeşillendirme çalışmaları toplantıda kapsamlı şekilde ele alınacak.

TOPLANTI SONRASI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Geniş bir gündemle toplanacak olan Kabine'nin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

