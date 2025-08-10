Mehmet Uçum’dan ‘Türkiyeli’ Tartışmasına Sert Yanıt: ‘Fikri Provokasyon’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM’de kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uçum, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı yazısında, komisyonun kuruluşunu ‘tarihi bir dönemde yeni bir sayfa’ olarak nitelendirdi ve bu adımın ‘Türkiye halkından oluşan Türk Milletine umut verdiğini’ vurguladı.

Yazısında terörsüz bir Türkiye hedefiyle yola çıkıldığını belirten Uçum, komisyonun yüksek temsiliyet oranına dikkat çekerek, “Yüzde yüze yakın temsille kurulması olağanüstü bir öneme sahiptir” dedi. Komisyonun çalışmalarını ‘aktüel siyaset’ yerine ‘genel siyaset’ ekseninde yürüteceğine olan inancını da dile getiren Uçum, ortak akıl ve toplumsal uzlaşı vurgusu yaptı.

‘TÜRK YERİNE TÜRKİYELİ DENMEK İSTENİYOR KIŞKIRTICI BİR İDDİA’

Uçum’un yazısında dikkat çeken başlıklardan biri de Türk kimliği üzerine yapılan tartışmalara ilişkin oldu. Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı, Türkçe, Cumhuriyet, Laiklik, Hukuk Devleti ve Milli Devletin meşru sınırlarının tartışmaya açılmadığını belirten Uçum, “Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı, Türkçe, Cumhuriyet, Laiklik, Hukuk Devleti ve Milli Devletin meşru sınırları tartışma konusu olmadığı halde bunlar tartışmaya açılıyor yaygarası yapmak fikri provokasyondur. “Türk yerine Türkiyeli denmek isteniyor” gibi asılsız ve kışkırtıcı iddiaları ortaya atmak fikri sabotajdır” ifadelerini kullandı.

'TUZAĞA DÜŞMEMEK GEREK'

Bölgede Türklerin, Kürtlerin ve Arapların birliğine ilişkin Kardeşlik Manifestosunu siyasi ümmetçilik olarak yaftalamanın ‘emperyalist operasyon’ olabileceğini ifade eden Uçum, “Bu tuzağa düşmemek gerekir” dedi.

Ayrıca, hükümet politikalarında Lozan’a dair bir gündem bulunmadığını belirterek, “Devlet gündeminde ve resmi süreçlerde bir Lozan tartışması olmadığı halde varmış gibi tahrikler yapmak bayağı bir oportünizmden başka bir şey değildir” dedi.

‘HİÇ KİMSENİN ENGEL ÇIKARMAYA HAKKI YOK’

Herkesin eleştiri hakkı bulunduğunu ifade eden Uçum, bu hakkın ‘yapıcı uyarılar’ şeklinde kullanılması gerektiğini vurguladı. “Hiç kimsenin fikri sabotaj ve provokasyon yapmak, olmayanı varmış gibi göstererek fikri saldırganlığa girmek, çirkin bir fırsatçılıkla ilerleyen sürece engel çıkarmaya çalışmak gibi bir hakkı yoktur” diyen Uçum, süreci provoke edenlerin bu tutumlarının altında kalacaklarını ifade etti. Türkiye’nin artık hiçbir ‘iç ya da dış operasyona’ geçit vermeyeceğini belirtti.

‘TARİHE GEÇECEK BİR ROL’

Komisyonun, Türkiye’nin yükseliş sürecinde kritik bir misyon üstlendiğini savunan Uçum, başarılı olması halinde “Cumhuriyetin kuruluşunu tamamlamaya tarihi bir katkı yapabileceğini” belirtti

Uçum, “Komisyonun her türlü provokasyona ve Türkiye karşıtı operasyona göğsünü gererek ve bunları elinin tersiyle iterek başarılı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.