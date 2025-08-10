TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Halil Şıvgın İçin Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Halil Şıvgın İçin Başsağlığı Mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayınladı.

Kurtulmuş, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Eski Sağlık Bakanı ve Milletvekili Halil Şıvgın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Numan Kurtulmuş
