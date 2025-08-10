TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Halil Şıvgın İçin Başsağlığı Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayınladı.
Kurtulmuş, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Eski Sağlık Bakanı ve Milletvekili Halil Şıvgın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA