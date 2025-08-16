Mehmet Metiner Diyanet'e Seslendi: Kürtçe Hutbe Bölmez, Birleştirir

AKP'li Mehmet Metiner, Diyanet Başkanlığı'na Kürtçe hutbe vermesi için çağrı yaptı. Metiner, bu adımın bölmeye değil birleştirmeye hizmet edeceğini ifade etti.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 8 dilde hutbe veren Diyanet İşleri Başkanlığı’na Kürtçe hutbe de vermesi için çağrıda bulundu.

'TÜRKÇE GİBİ AZİZ DİLİMİZDİR'

Diyanet’in bu eksikliği kısa zamanda gidermesini umduğunu belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin Kürtçe televizyon kanalı var. Diyanet 8 dilde hutbe veriyor. Nedense o diller arasında Kürtçe yok, Umarım Diyanet bu eksikliğini tez elden giderir. Kürtçe tıpkı Türkçe gibi aziz dilimizdir. Bölmez, birleştirir."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde cuma hutbeleri bulunuyor.

Dil seçenekleri arasında Kürtçenin yer almaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Metiner de bu eleştiriler üzerine bakanlığa seslendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Kürtçe Mehmet Metiner Diyanet İşleri Başkanlığı
