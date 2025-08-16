AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun'

CHP’de Özlem Çerçioğlu’nun ayrılığı sonrası istifa tartışmaları gündemde. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partide çok sayıda kopuş olacağını öne sürdü, "CHP yeni şoklara hazır olsun" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AKP’ye geçmesinin siyasetteki yankıları sürüyor. İktidar cephesinden peş peşe yeni transfer iddiaları gelirken, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' - Resim : 1

'BÜYÜK HATA YAPARLAR...'

Tayyar, CHP’de iç huzurun olmadığını savunarak, “Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar” dedi.

'CHP YENİ ŞOKLARA HAZIR OLSUN'

CHP yönetiminin dağınık olduğunu öne süren Tayyar, parti içinde hizipleşmenin arttığını, bazı belediye başkanlarının da bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi. Tayyar, “Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak KulisÇerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak KulisSiyaset

AKP’ye Geçişi Gündem Olmuştu… Özlem Çerçioğlu, İlk Kez TV100’e KonuştuAKP’ye Geçişi Gündem Olmuştu… Özlem Çerçioğlu, İlk Kez TV100’e KonuştuSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Şamil Tayyar
Son Güncelleme:
Zeydan Karalar için AYM’ye Bireysel Başvuru Zeydan Karalar için AYM’ye Başvuru
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
Mehmet Metiner Diyanet'e Seslendi: Kürtçe Hutbe Bölmez, Birleştirir Diyanet'e Seslendi... 'Kürtçe Hutbe Birleştirir'
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok! İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok!