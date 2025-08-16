AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AKP’ye geçmesinin siyasetteki yankıları sürüyor. İktidar cephesinden peş peşe yeni transfer iddiaları gelirken, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'BÜYÜK HATA YAPARLAR...'

Tayyar, CHP’de iç huzurun olmadığını savunarak, “Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar” dedi.

'CHP YENİ ŞOKLARA HAZIR OLSUN'

CHP yönetiminin dağınık olduğunu öne süren Tayyar, parti içinde hizipleşmenin arttığını, bazı belediye başkanlarının da bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi. Tayyar, “Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar.



Nitekim, öyle yapıyorlar.



Oysa, Özel yönetiminde CHP, çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 15, 2025

