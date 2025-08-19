Rize'de Arı Sokması Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rize’de bir vatandaşı köyde yürüdüğü sırada arı soktu. Vatandaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Hüseyin Gündoğdu’yu, köyde yürürken arı soktu. Fenalaşan Gündoğdu telefonla arkadaşından yardım istedi. Gündoğdu, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Gündoğdu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA