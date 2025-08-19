KIZILELMA PT-4'e Bir Testten Daha Tam Not

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayraktar KIZILELMA PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’nden de tam not aldı.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA uçuş testlerine devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

Test görüntülerini Next Sosyal uygulamasından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar #KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi" notunu düştü.

Kaynak: İHA