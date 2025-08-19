KIZILELMA PT-4'e Bir Testten Daha Tam Not

Bayraktar KIZILELMA PT-4 bir testi daha başarıyla tamamladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayraktar KIZILELMA PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’nden de tam not aldı.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA uçuş testlerine devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

Test görüntülerini Next Sosyal uygulamasından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar #KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi" notunu düştü.

'Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’ndan Bir İlk Daha'Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’ndan Bir İlk DahaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Selçuk Bayraktar
Son Güncelleme:
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
201 Tüp Yılan Zehri Ele Geçirildi! Piyasa Değeri Şoke Etti 201 Tüp Yılan Zehri Ele Geçirildi! Piyasa Değeri Şoke Etti
İYİ Parti'de 'Terörsüz Türkiye' Çatlağı, Teker Teker İstifa Ettiler İYİ Parti'de 'Terörsüz Türkiye' Çatlağı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni Adresi Babası Bomba Transferi Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
AKP’ye mi Katılacak? Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey Sessizliğini Bozdu Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey Sessizliğini Bozdu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak