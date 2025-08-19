Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı. Araç sürücüsünün, yola çıkan eşeğe çarpmamak için direksiyon hâkimiyetini kaybettiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile iki kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Resim : 1
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger kazada yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Antalya’da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönüş yolunda olan Zeki Kurtaran yönetimindeki 71 KE 271 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan eşeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Resim : 2
Takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından araçta bulunan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger kazada yaralandı.

Kaynak: İHA

Konya Trafik kazası
