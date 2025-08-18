Mardin Kızıltepe’de Feci Kaza: 18 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Enes Göktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde dün gece (17 Ağustos 2025) saatlerinde meydana gelen trafik kazası, genç bir hayatı söndürdü. Kızıltepe-Ceylanpınar yolunda seyir halinde olan 18 yaşındaki Enes Göktaş’ın kullandığı 31 V 5742 plakalı motosiklet, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerinde büyük bir şok yaşattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Göktaş, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Göktaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mardin Emniyet Müdürlüğü, kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazanın, sürücü hatası, yol koşulları ya da başka bir nedenle mi meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Polis, otomobil sürücüsünün ifadesine ve olay yerindeki güvenlik kameralarına odaklanarak kazanın detaylarını aydınlatmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA

