Ankara'da Orman Yangını! Eymir Gölü Etrafında Alevler Yükseldi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Türkiye'nin dört bir yanında yaz boyu devam eden orman yangınlarının sonuncusu Ankara'da meydana geldi. Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'nde, Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
