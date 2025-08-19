Ankara'da Orman Yangını! Eymir Gölü Etrafında Alevler Yükseldi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Ankara'da Orman Yangını! Eymir Gölü Etrafında Alevler Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin dört bir yanında yaz boyu devam eden orman yangınlarının sonuncusu Ankara'da meydana geldi. Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'nde, Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta Orman YangınıSinop'ta Orman YangınıGüncel
Karabük’te Yangın Paniği! Otluk Alandaki Alevler SöndürüldüKarabük’te Yangın Paniği! Otluk Alandaki Alevler SöndürüldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları Ankara
Son Güncelleme:
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
Meteoroloji'den İstanbul İçin Alarm! Kuvvetli Yağış Geliyor Kuvvetli Yağış Geliyor
Nevşehir'de Korkunç Kaza! 10 Aracı Biçip Sulama Kanalına Uçtu 10 Aracı Biçip Sulama Kanalına Uçtu!
Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor! Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
AKP’ye mi Katılacak? Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey Sessizliğini Bozdu Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey Sessizliğini Bozdu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak