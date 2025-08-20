Hakkari’de Orman Yangını! İki Gündür Alev Alev Yanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde yasaklı bölgede çıkan orman yangını 2 gündür kontrol altına alınamadı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

GECE GÜNDÜZ MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerinin üçgeninde etkili olan yangına karadan ekipler müdahale ederken, söndürme çalışmalarına askeri helikopter de destek veriyor. Yangını kontrol altına almak için gece gündüz çalışan ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Ormanlık alanda yaşayan vatandaşlar büyük tedirginlik yaşarken, bölgedeki yangının çevre köylere sıçramaması için önlemler artırıldı.

Kaynak: İHA