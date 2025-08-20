İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden sürerken, bölgedeki insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.

İsrail'in Gazze'de yaptığı bir füze saldırısı

4 BİN ÇOCUK AMPUTE

Birleşmiş Milletler’e göre, Gazze şu anda dünyada kişi başına en fazla çocuk ampute vakasının görüldüğü yer haline geldi.

Saldırılarda çocuklarını kaybeden acılı anneler

Verilere göre yaklaşık 4 bin çocuk uzuv kaybı yaşarken, 17 bin çocuk savaşta ailesini kaybederek kimsesiz kaldı. Hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 18 bini aşarken, 20 bin çocuk da yaralandı.

FELAKET BOYUTUNA ULAŞTI

BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, Gazze'deki durumun büyük bir felaket boyutuna ulaştığını vurguladı.

İsrail saldırısında bacağını kaybeden bir çocuk

Fowler, “Bu kriz hafifletilmeye bile başlanmadı. Açlık, yetersiz beslenme ve sağlık sisteminin çöküşü, özellikle çocukları etkiliyor” dedi.

13 BİN ÇOCUK AÇLIKLA SAVAŞIYOR

Fowler’ın açıklamalarına göre, Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle en az 100 çocuk yaşamını yitirdi. Beş yaşın altındaki 13 bin çocuk ise akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Her 5 çocuktan 1’i düzenli gıdaya ulaşamıyor. 1 milyon çocuk ise eğitim hakkından mahrum kalmış durumda.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bölgede, son 24 saatte İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 60 artarak toplamda 62 bin 64’e yükseldi. Üç Filistinli ise açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

EN TEHLİKELİ YER: FOWLER

UNRWA’dan alınan bilgilere göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de görev yapan 360 UNRWA çalışanı da hayatını kaybetti. Fowler, Gazze’nin şu anda dünyada insani yardım çalışanları için en tehlikeli yer olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi