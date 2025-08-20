İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik
Birleşmiş Milletler, dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısının Gazze’de olduğunu açıkladı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaklaşık 4 bin çocuk ampute oldu, 20 bin çocuk ise yaralandı. İşte İsrail’in Gazze’deki acımasız saldırısının can yakan sonuçları…
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden sürerken, bölgedeki insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
4 BİN ÇOCUK AMPUTE
Birleşmiş Milletler’e göre, Gazze şu anda dünyada kişi başına en fazla çocuk ampute vakasının görüldüğü yer haline geldi.
Verilere göre yaklaşık 4 bin çocuk uzuv kaybı yaşarken, 17 bin çocuk savaşta ailesini kaybederek kimsesiz kaldı. Hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 18 bini aşarken, 20 bin çocuk da yaralandı.
FELAKET BOYUTUNA ULAŞTI
BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, Gazze'deki durumun büyük bir felaket boyutuna ulaştığını vurguladı.
Fowler, “Bu kriz hafifletilmeye bile başlanmadı. Açlık, yetersiz beslenme ve sağlık sisteminin çöküşü, özellikle çocukları etkiliyor” dedi.
13 BİN ÇOCUK AÇLIKLA SAVAŞIYOR
Fowler’ın açıklamalarına göre, Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle en az 100 çocuk yaşamını yitirdi. Beş yaşın altındaki 13 bin çocuk ise akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Her 5 çocuktan 1’i düzenli gıdaya ulaşamıyor. 1 milyon çocuk ise eğitim hakkından mahrum kalmış durumda.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bölgede, son 24 saatte İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 60 artarak toplamda 62 bin 64’e yükseldi. Üç Filistinli ise açlık nedeniyle hayatını kaybetti.
EN TEHLİKELİ YER: FOWLER
UNRWA’dan alınan bilgilere göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de görev yapan 360 UNRWA çalışanı da hayatını kaybetti. Fowler, Gazze’nin şu anda dünyada insani yardım çalışanları için en tehlikeli yer olduğunu belirtti.
