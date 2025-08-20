İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik

Birleşmiş Milletler, dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısının Gazze’de olduğunu açıkladı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaklaşık 4 bin çocuk ampute oldu, 20 bin çocuk ise yaralandı. İşte İsrail’in Gazze’deki acımasız saldırısının can yakan sonuçları…

İsrail'in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM'den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze'de En Acı Birincilik
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden sürerken, bölgedeki insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.

İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik - Resim : 1
İsrail'in Gazze'de yaptığı bir füze saldırısı

4 BİN ÇOCUK AMPUTE

Birleşmiş Milletler’e göre, Gazze şu anda dünyada kişi başına en fazla çocuk ampute vakasının görüldüğü yer haline geldi.

İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik - Resim : 2
Saldırılarda çocuklarını kaybeden acılı anneler

Verilere göre yaklaşık 4 bin çocuk uzuv kaybı yaşarken, 17 bin çocuk savaşta ailesini kaybederek kimsesiz kaldı. Hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 18 bini aşarken, 20 bin çocuk da yaralandı.

FELAKET BOYUTUNA ULAŞTI

BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, Gazze'deki durumun büyük bir felaket boyutuna ulaştığını vurguladı.

İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik - Resim : 3
İsrail saldırısında bacağını kaybeden bir çocuk

Fowler, “Bu kriz hafifletilmeye bile başlanmadı. Açlık, yetersiz beslenme ve sağlık sisteminin çöküşü, özellikle çocukları etkiliyor” dedi.

İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik - Resim : 4

13 BİN ÇOCUK AÇLIKLA SAVAŞIYOR

Fowler’ın açıklamalarına göre, Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle en az 100 çocuk yaşamını yitirdi. Beş yaşın altındaki 13 bin çocuk ise akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Her 5 çocuktan 1’i düzenli gıdaya ulaşamıyor. 1 milyon çocuk ise eğitim hakkından mahrum kalmış durumda.

İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik - Resim : 5

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bölgede, son 24 saatte İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 60 artarak toplamda 62 bin 64’e yükseldi. Üç Filistinli ise açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail’in 'Ölüm Çemberi'nde Sıkışan Çocuklar! BM’den Yürek Yakan Rapor… Her Şeyden Mahrum Gazze’de En Acı Birincilik - Resim : 6

EN TEHLİKELİ YER: FOWLER

UNRWA’dan alınan bilgilere göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de görev yapan 360 UNRWA çalışanı da hayatını kaybetti. Fowler, Gazze’nin şu anda dünyada insani yardım çalışanları için en tehlikeli yer olduğunu belirtti.

