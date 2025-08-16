İnan Kıraç ve İpek Kıraç Barıştı! Vasi Atamalarına Karşı Hukuk Savaşı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Koç Holding’in duayen ismi İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki yıllardır süren küslük sona erdi. Merhum Suna Kıraç’ın vasiyeti ve sonrasında başlayan davalarla büyüyen gerginlik, İnan Kıraç’a atanan vasiler üzerinden yaşanan tartışmalarla zirveye çıkmıştı. Ancak baba-kız, tüm kırgınlıkları bir kenara bırakarak yeniden bir araya geldi. İpek Kıraç, babasını neredeyse her gün Vaniköy’deki yalısında ziyaret ederken, ikili artık vasi atamalarıyla ilgili ortaya atılan iddialara karşı birlikte hukuk savaşı vermeye hazırlanıyor.

UZUN SÜREN KÜSLÜK BİTTİ

İnan Kıraç (88) ile kızı İpek Kıraç arasındaki küslük, merhum Suna Kıraç’ın vasiyeti sonrası başlayan hukuki süreçlerle derinleşmişti. 2020’de hayatını kaybeden Suna Kıraç, Koç Holding hisselerini kızı İpek Kıraç’a bırakmış, kalan malvarlığını ise Medeni Kanun gereği dörtte üç oranında İpek Kıraç’a, dörtte bir oranında da eşi İnan Kıraç’a devretmişti. Ancak İnan Kıraç, iki yılı aşkın süre sonra vasiyetin iptali için dava açınca baba kız arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

EVLİLİK VE VESAYET KARARLARI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Gerginlik, İnan Kıraç’ın Aralık 2024’te eski Koç yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlenmesiyle daha da büyüdü. İpek Kıraç, babasının fiil ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptalini istedi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun ardından Kıraç’a vasi atanırken, mahkeme evliliği geçersiz saydı.

Bu süreçte, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı iddialar tartışmaları büyüttü. İddiaya göre, Kıraç’a vasi olarak atanan iki avukat, Kıraç’ın şahsi avukatlarını azlederek Çorumlu avukat Eşref Kaya ile anlaşmış ve duruşmaya bile girmeden 128 milyon liralık avans ödemesi yapmıştı.

İLK ADIM İPEK KIRAÇ’TAN GELDİ

Oksijen’den Elif Ergu Demiral’ın haberine göre, tüm bu gelişmelerin ortasında İpek Kıraç ilk adımı atarak babasıyla yeniden iletişime geçti. Kurban Bayramı’nda başlayan görüşmeler, düzenli ziyaretlerle devam ediyor. İpek Kıraç, Vaniköy’deki yalısında yaşayan babasını neredeyse her gün ziyaret ederken, gelemediği günlerde de telefonla iletişim kuruyor. İnan Kıraç’ın tedavisi ise evinde profesyonel bir sağlık ekibi tarafından yürütülüyor.

HUKUKİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Barış ortamına rağmen davalar sürüyor. İpek Kıraç, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Başvuruda, Eşref Kaya’ya 128 milyon liralık avansın ödenip ödenmediğinin tespiti, ödendiyse vesayet hesabına iadesi, ödenmediyse ise ödemenin engellenmesi istendi.

Kaynak: Oksijen