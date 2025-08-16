NASA Astronotu Bilinmeyen Gerçeği Açıkladı! Uzaya Giden Astronotlar Ne Kadar Maaş Alıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski NASA astronotu Nicole Stott, astronotluğun hayaller kadar kazanç getirmediğini söyledi. Zorlu eğitimler, tehlikeli görevler ve aylarca süren uzay yolculuklarına rağmen maaşların beklentilerin altında olduğunu vurguladı.

"ASTRONOTLUK PARA İÇİN YAPILMAZ"

Birçok kişinin en büyük hayali olan astronotluk, yüksek risk ve sorumluluk gerektiren bir meslek olarak biliniyor. Ancak Stott, LAD Bible’a verdiği röportajda "Çok değil. Devlet memurluğu. Astronotluk çok para kazanmak için yapılmaz" ifadelerini kullandı. Kariyerinde iki farklı görevde yer alan ve 100 günden fazla uzayda kalan Stott, 2009’da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) üç ay görev yapmıştı.

NASA’DA ASTRONOT MAAŞLARI NE KADAR?

NASA verilerine göre astronot maaşları yıllık ortalama 152 bin 258 dolar seviyesinde. Eğitim, kıdem ve deneyime göre bu rakam değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda 9 ay boyunca ISS’te kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’un, maaşlarına ek olarak yalnızca yaklaşık bin dolar aldıkları ortaya çıkmıştı.

Eski astronot Cady Coleman da 2010-2011 yıllarında 159 gün süren görevi için günlük yalnızca 4 dolar aldığını açıklamıştı.

EN YÜKSEK MAAŞLI ASTRONOT NEIL ARMSTRONG

Tarihe geçen Apollo 11 uçuşunda en yüksek maaşı Neil Armstrong aldı. 1969’daki görevinde Armstrong’un yıllık kazancı 27 bin 401 dolar olmuştu.

ASTRONOT OLMAK KOLAY DEĞİL

NASA’da astronot olmak isteyen adayların, sıkı fiziksel ve zihinsel testlerden geçmesi gerekiyor. Uzun soluklu eğitimlerin ardından yalnızca çok az sayıda kişi bu unvana ulaşabiliyor. Başvuruların sadece yüzde 0,08’i kabul ediliyor. NASA ortalama iki yılda bir yeni astronot sınıfı açıyor.

