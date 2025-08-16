NASA Astronotu Bilinmeyen Gerçeği Açıkladı! Uzaya Giden Astronotlar Ne Kadar Maaş Alıyor?

Eski NASA astronotu Nicole Stott, astronotluğun büyük riskler ve uzun görevler barındırmasına rağmen sanıldığı kadar yüksek maaş getirmediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
NASA Astronotu Bilinmeyen Gerçeği Açıkladı! Uzaya Giden Astronotlar Ne Kadar Maaş Alıyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski NASA astronotu Nicole Stott, astronotluğun hayaller kadar kazanç getirmediğini söyledi. Zorlu eğitimler, tehlikeli görevler ve aylarca süren uzay yolculuklarına rağmen maaşların beklentilerin altında olduğunu vurguladı.

"ASTRONOTLUK PARA İÇİN YAPILMAZ"

Birçok kişinin en büyük hayali olan astronotluk, yüksek risk ve sorumluluk gerektiren bir meslek olarak biliniyor. Ancak Stott, LAD Bible’a verdiği röportajda "Çok değil. Devlet memurluğu. Astronotluk çok para kazanmak için yapılmaz" ifadelerini kullandı. Kariyerinde iki farklı görevde yer alan ve 100 günden fazla uzayda kalan Stott, 2009’da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) üç ay görev yapmıştı.

NASA Astronotu Bilinmeyen Gerçeği Açıkladı! Uzaya Giden Astronotlar Ne Kadar Maaş Alıyor? - Resim : 1

NASA’DA ASTRONOT MAAŞLARI NE KADAR?

NASA verilerine göre astronot maaşları yıllık ortalama 152 bin 258 dolar seviyesinde. Eğitim, kıdem ve deneyime göre bu rakam değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda 9 ay boyunca ISS’te kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’un, maaşlarına ek olarak yalnızca yaklaşık bin dolar aldıkları ortaya çıkmıştı.

Eski astronot Cady Coleman da 2010-2011 yıllarında 159 gün süren görevi için günlük yalnızca 4 dolar aldığını açıklamıştı.

NASA Astronotu Bilinmeyen Gerçeği Açıkladı! Uzaya Giden Astronotlar Ne Kadar Maaş Alıyor? - Resim : 2

EN YÜKSEK MAAŞLI ASTRONOT NEIL ARMSTRONG

Tarihe geçen Apollo 11 uçuşunda en yüksek maaşı Neil Armstrong aldı. 1969’daki görevinde Armstrong’un yıllık kazancı 27 bin 401 dolar olmuştu.

ASTRONOT OLMAK KOLAY DEĞİL

NASA’da astronot olmak isteyen adayların, sıkı fiziksel ve zihinsel testlerden geçmesi gerekiyor. Uzun soluklu eğitimlerin ardından yalnızca çok az sayıda kişi bu unvana ulaşabiliyor. Başvuruların sadece yüzde 0,08’i kabul ediliyor. NASA ortalama iki yılda bir yeni astronot sınıfı açıyor.

Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan DeğişiyorSürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan DeğişiyorEkonomi

Uzaydan Dünya'ya Düşen 4,3 Milyon Dolarlık Mars Kayasının Sırrı! Soru İşaretleri BüyüyorUzaydan Dünya'ya Düşen 4,3 Milyon Dolarlık Mars Kayasının Sırrı! Soru İşaretleri BüyüyorYaşam

NASA Kural Dinlemedi, Uyduları Satışa Çıkardı! Bilim Dünyası KarıştıNASA Kural Dinlemedi, Uyduları Satışa Çıkardı! Bilim Dünyası KarıştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uzay NASA
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesindeki Küf ve Koku Büyük Masraf Çıkarabilir! Servis Uzmanı Tek Tek Açıkladı Çamaşır Makinesindeki Küf ve Koku Büyük Masraf Çıkarabilir! Servis Uzmanı Tek Tek Açıkladı
Borçlular Bankalardan Eli Boş Dönüyor, Milyonlarca Kişi İçin İcra Kapıda! Borçlular Bankalardan Eli Boş Dönüyor
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Yatırımcı İçin Zorlu Hafta: Altın Düşüşte, Döviz Yükselişte Yatırımcı İçin Zorlu Hafta
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar
Değişimiyle Sık Sık Gündeme Geliyor… Zeynep Koçak’tan Takipçisine Olay Yanıt Değişimiyle Gündemde.. Takipçisine Olay Yanıt