MEB İngilizce Müfredatını Baştan Sona Yeniledi! "Anlıyorum Ama Konuşamıyorum" Dönemi Bitiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında İngilizce öğretim programını baştan sona yeniledi. Yeni müfredat, öğrencilerin yalnızca anlamaya değil, konuşmaya da odaklanmasını sağlayacak. Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, İngilizce eğitiminde yapılan değişikliklerin ayrıntılarını kaleme aldı.

ÇOKLU YABANCI DİL MODELİ HAYATA GEÇİYOR

Çakmakçı’nın köşe yazısına göre, öğretmen ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan İngilizce Dersi Öğretim Programı, yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm kademelerde uygulanmaya başlayacak. Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli çerçevesinde geliştirilen program, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini dengeli şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

"ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM" DÖNEMİ BİTECEK

Yeni müfredatta, öğrencilerin 'İngilizce öğrenemiyorum' veya 'Anlıyorum ama konuşamıyorum' algısının kırılması amaçlanıyor. Ders kitapları, konuşmaya dayalı etkinliklerle yeniden düzenlendi. Öğrencilerin seviyelerine göre üç farklı zorluk düzeyinde hazırlanacak etkinlikler, sınıf içindeki katılımı artıracak. Böylece her öğrenci kendi seviyesine uygun şekilde derse aktif olarak dahil olabilecek.

SEKİZ ANA TEMA ÜZERİNE KURULDU

Program, öğrencilerin hem kültürel değerlerine bağlı kalmasını hem de dünyaya açılmasını sağlamak için sekiz ana tema üzerine inşa edildi:

1.School Life

2.Classroom Life

3.Personal Life

4.Family Life

5.Life In The Neighbourhood

6.Life In The Country

7.Life In The World

8.Life In The Universe And Future

Bu temalar sayesinde öğrenciler hem gündelik yaşamdan hem de evrensel konulardan yola çıkarak İngilizce pratiği yapabilecek.

KÜLTÜREL FARKINDALIK KAZANILACAK

Yeni müfredatta, İngilizce öğrenmenin sadece dil becerisi değil, aynı zamanda kültürel farkındalık kazanma süreci olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda ders içeriklerine sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler, anma günleri ve törenler de eklendi. Böylece öğrencilerin hem kendi kimliklerini koruması hem de küresel bakış açısı geliştirmesi hedefleniyor.

CEFR TÜRKİYE’YE UYARLANDI

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Türkiye’ye özgü biçimde yeniden uyarlandı. Ara seviyeler eklenerek öğrencilerin gelişim basamakları daha ayrıntılı hale getirildi.

•A1 seviyesi: A1.1, A1.2, A1.3

•A2 seviyesi: A2.1, A2.2, A2.3, A2.4

•B1 seviyesi: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4

•B2 seviyesi: B2.1, B2.2, B2.3, B2.4

Bu düzenlemeyle öğrencilerin yaşamın farklı alanlarına dair kavramları İngilizce olarak öğrenmesi ve ifade etmesi sağlanacak.

Kaynak: Hürriyet