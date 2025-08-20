Eşini Katletti, Tahliye Olunca Irak'a Kaçtı! Villada Yaşayan Katil İçin Bakanlık Devrede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 13 Ağustos 2020 tarihinde Süreyya Arlıcan Çiçek (56), eşi Şeyhmus Çiçek (65) tarafından 'kıskançlık' bahanesiyle darp edildi. Hastanede verdiği ifadede, mayo giyerek havuza girdiği için eşinin kendisine saldırdığını belirten Süreyya Çiçek, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeni, künt beyin travması ve kaburga kırıklarına bağlı iç kanama olarak belirlendi. Şeyhmus Çiçek ise ifadesinde eşine yalnızca tokat attığını, kasten öldürmediğini ve havaya ateş açtığını iddia etti.

HASTANEDEKİ İFADE YÜREK YAKTI

Süreyya Çiçek, hastanede verdiği ifadede olayın detaylarını şöyle anlatmıştı:

“Kardeşim ve kuzenim ile birlikte kahvaltı ettik. Kuzenimle havuza girdik. Şeyhmus hastalık derecesinde kıskanç bir adamdır. Kızgınlıkla bize bakıyordu. Birkaç saat sonra Şeyhmus bana, ‘O…pu. Niye mayo ile havuza giriyorsun’ dedi ve beni yumruklamaya başladı. Yardım çığlıkları atınca da bu kez kuzenime ‘Senin ananı avradını sinkaf ederim’ dedi ve silahını ateşledi. Bypass ameliyatı olduğumu bildiği halde göğsüme, kalbime, kafama, yüzüme defalarca vurdu. ‘Seni gebertirsem kim hesap soracak’ dedi sonra da ayaklarıma doğru ateş etti. ‘Adamı böyle dans ettiririm’ dedi. Sonra da ilk evliliğimden olan oğlunu arayıp, ‘Bu o...pu başkasının yanında mayo ile havuza giriyor, öldüreceğim onu” diyerek bu kez pencereden dışarı ateş etti.”

7 AYDA TAHLİYE VE KAÇIŞ

Şeyhmus Çiçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanmaya başladı. Ancak 7 ay sonra yapılan itiraz üzerine tartışmalı bir şekilde tahliye edildi. 17 Ağustos 2021’de Diyarbakır’daki evinde tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda Çiçek’in öldürme olayında sorumluluğu olduğu kesinleşmesine rağmen, ikinci kez tahliye edilmesi tepkilere neden oldu.

Çiçek’in 26 Ağustos 2022’den itibaren kayıplara karıştığı belirtildi. İddialara göre, oğullarının yardımıyla yasadışı yollarla Irak’ın kuzeyine, Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Erbil’e kaçtı ve burada bir villada yaşamaya başladı. Çiçek’in yakalanarak Türkiye’ye iadesinin gerçekleşmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde Türkiye’nin Erbil Konsolosluğu aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: Sözcü