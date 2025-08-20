Fabrika İhmali Çocuğu Ayağından Ediyordu! Asit Çamuruna Bastı, Su Diye Döktüğü Sıvı da Asit Çıktı

Bursa’da ailesine destek olmak için tarlaya giden 14 yaşındaki çocuk, fabrikanın arsasında gelişigüzel bırakılan asite basınca ağır yaralandı. Ayağına yapılan deri nakliyle tedavi altına alınan çocuk, 8 ay boyunca iyileşme sürecinde olacak.

Fabrika İhmali Çocuğu Ayağından Ediyordu! Asit Çamuruna Bastı, Su Diye Döktüğü Sıvı da Asit Çıktı
Bursa'nın Kestel ilçesinde ailesine destek olmak için tarlaya gitmeye çalışan 14 yaşındaki Turan Çiftçi, bir fabrikanın arsasında gelişigüzel bırakılan asit çamuruna basınca ciddi şekilde yaralandı. Yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

14 yaşındaki çocuğun ayağında yanıklar oluştu.
DERİ NAKLİ YAPILDI

Olay, Kestel ilçesi, Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesini maddi destek olmak isteyen 14 yaşındaki Turan Çiftçi, gündelik işe gitmeye karar verdi. Barakfakih Mahallesindeki armut bahçelerinde iş bulan çocuk, arkadaşlarıyla birlikte sabah saat 05.30'da evden ayrıldı. Çiftçi, bir boya ve kumlama fabrikasının yanında bulunan arsadan geçerek armut bahçesine ulaşmaya çalıştığı sırada ayaklarında yanma hissetti. Yanında bulunan arkadaşlarından yardım isteyen Turan, arsa içinde açıkta duran bidonlardan su olduğunu düşündükleri bir sıvıyla yanmayı dindirmeye çalıştı. Ancak gençler, Turan'ın ayağındaki yanıkların daha ciddi olduğunu fark etti. Arkadaşlarının yardımıyla Kestel Devlet Hastanesi’ne götürülen Çiftçi, ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyat edildi. Doktorlar, çocuğun ayağına sağlıklı deri nakli gerçekleştirdi.

SU DİYE YANLIŞLIKLA ASİT DÖKTÜLER

Olayla ilgili konuşan Çiftçi, “Ne olduğunu şimdi anlıyorum. Su diye döktükleri bastığım yerler asitmiş. Ameliyat oldum. İnşallah tedavim olumlu sonuçlanır. Şu an ağrılarım var.” dedi.

Fabrika İhmali Çocuğu Ayağından Ediyordu! Asit Çamuruna Bastı, Su Diye Döktüğü Sıvı da Asit Çıktı - Resim : 2
Asit dökülen alana daha sonra uyarı yazısı asıldı.

ASİT DOLU VARİLLER KALDIRILDI

Ailenin avukatı Turhan Turgut, olayın sadece tazminat meselesi olmadığını belirterek, “Bu kadar ciddi ihmallerle insan hayatının ucuz olmaması gerekir. Çevreye zarar verilmesi de ağır cezalar gerektiren bir suçtur. Olayın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Avukat Turgut, fabrikanın arsasındaki asit dolu varillerin olay sonrası kaldırıldığını ve kameraların söküldüğünü iddia etti.

Çiftçi ailesi, mağduriyetlerini dile getirerek, fabrikanın yetkililerinin hiçbir şekilde geçmiş olsun bile demediğini belirtti. Kardeşinin başında bekleyen Maşallah Çiftçi, “Kardeşim 8 ay tedavi görecek. Çok üzgünüz” dedi.

Kaynak: İHA

