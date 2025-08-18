Sivas'ta Feci Kaza: Köprüden Dere Yatağına Uçan Otomobilde Karı-Koca Hayatını Kaybetti
Sivas’ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü yakınlarında meydana gelen korkunç kazada, Mustafa Daşdemir ve eşi Fadime Daşdemir’in bulunduğu otomobil köprüden dere yatağına uçtu. Çift, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında bugün öğleden sonra yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında, Mustafa Daşdemir’in kullandığı 34 VT 7778 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden dere yatağına uçtu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede sürücü Mustafa Daşdemir ve yanındaki eşi Fadime Daşdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Daşdemir çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. İlk incelemelerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak kazanın kesin nedeni, jandarma ve trafik ekiplerinin teknik incelemeleriyle ortaya çıkacak.
Kaynak: DHA