Çorum’da Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Güney Mahallesi'ndeki Şehit Osman Eliağır Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 71 yaşındaki Kamil D., kontrolünü kaybederek 19 ADU 313 plakalı elektrikli motosikletten düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan sürücüye, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
