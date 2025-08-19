İstanbul’da Zehir Tacirlerine Darbe! Yüzlerce Kilo Madde Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

2 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

5 İlde 5 Suç Örgütüne Operasyon! 1 Milyar 200 Milyon Liralık Suç Ağı Çökertildi5 İlde 5 Suç Örgütüne Operasyon! 1 Milyar 200 Milyon Liralık Suç Ağı ÇökertildiGüncel

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi YakalandıBakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
ALKÜ'lü Deprem Uzmanı O İlimizi İşaret Edip Uyardı: 'Büyük Deprem Bekleniyor, Acilen Zemin Büyütmelerinin Belirlenmesi Gerekli' Deprem Uzmanı O İlimizi İşaret Edip Uyardı
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava! Futbolda Tüm Dengeleri Değiştirecek Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava