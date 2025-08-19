Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Bolu’nun güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde ise batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Marmara Bölgesi’nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. İstanbul’da hava sıcaklığının 31 derece olması beklenirken, Çanakkale 34, Balıkesir ise 32 derece ile günü geçirecek.

Ege ve Akdeniz’de hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir 34, Muğla ve Denizli 35, Antalya 32, Adana ise 35 dereceyi görecek. İç Anadolu’da ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Ankara’da sıcaklık 32, Konya’da 32, Eskişehir’de 29 derece olacak.

Batı Karadeniz’de Bolu’nun güney ve doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor. Zonguldak 24, Düzce 30, Sinop ise 33 derece ile günü geçirecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Rize ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. Erzurum 33, Kars 32, Malatya 38, Van ise 30 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Diyarbakır 41, Siirt 40, Gaziantep 37 ve Mardin 35 derece ile Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi