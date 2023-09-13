Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın 'harem-selamlık' eğitim sevdası: Kılıfını da böyle buldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’in karma eğitimle ilgili önergesini yanıtladı. Bakan Tekin, “İhtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.

YSP Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in temmuz ayında bir TV kanalında yaptığı “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli” açıklamasını TBMM’ye taşımıştı. İrmez, Bakanlığın ‘kız okullarına’ dair bir çalışmasının olup olmadığını sormuştu.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Tekin, Milli Eğitim Kanunu’nun ‘karma eğitim’ maddesini örnek göstererek 'kız okullarının' açılmasına kanunen bir engel olmadığını belirtti. Aynı Kanunun 12. maddesinde ise "Türk milli eğitiminde laiklik esastır" ifadesi yer alıyor.

Tekin’in yanıtı şöyle:

“Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ‘Karma eğitim’ başlıklı 15'inci maddesinde: ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.’ hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere ihtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

Yusuf Tekin, 11 Temmuz’da şunları söylemişti:

"Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.”

Kaynak: ANKA