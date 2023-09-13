Ekrem İmamoğlu, taklidini yapan stand-up'çının videosunu paylaştı: Onu da çözeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini taklit eden stand - up sanatçısı Samet Karadeniz'in videosunu paylaşırken "Onu da çözeceğiz" ifadesini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, taklidini yapan stand-up'çının videosunu paylaştı: Onu da çözeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuz Biber adlı komedi kulübünde sahneye çıkan stand-up sanatçısı Samet Karadeniz'in 'Şirinler Köyü' performansını kişisel Twitter hesabında paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaştığı bölümde Karadeniz, şunları söylüyordu:

"(...) Aynı şirinler hiç hikaye değişmeden Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'undan yayınlanabilirdi. Şöyle bir şirinler jeneriği dinleyebilirdik o zaman; 'Bakın çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Biz çözeceğiz, biz. Bakın Şirine de bizim kardeşimiz, Gargamel de bizim kardeşimiz. Gargamel bizi sevmiyor olabilir ama biz onu seviyoruz biliyor musun? Biz onu seviyoruz. Ben çok açık bir şekilde... Çözeceğiz, çözeceğiz, çözmek zorundayız.' Böyle de bir Şirinler jeneriği olabilirdi. (...)"

Ekrem İmamoğlu, videoyu paylaşarak verdiği mesajda "Onu da çözeceğiz" ifadesini kullandı.

Aksel Gürel, Berk Karan, Cemil Marki, Caner Omur, Samet Karadeniz, Melisa Besnili ve Yusuf Tokmak gibi isimlerin sahneye çıktığı gösterinin tamamını izlemek için:

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