Deniz Zeyrek: 'Mevlüt Çavuşoğlu'na yazık oldu' demeden edemiyorum

Gazeteci Deniz Zeyrek, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'şanssız' olduğu görüşünü dile getirirken halefi Hakan Fidan'ın doğru adımları 'doğru adımları atabilme' rahatlığı içinde olduğu görüşünü dile getirdi.

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Deniz Zeyrek: 'Mevlüt Çavuşoğlu'na yazık oldu' demeden edemiyorum

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, birkaç gün önce düzenlenen G20 zirvesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na değindi.

Çavuşoğlu için "şanssız" diyen gazeteci, şunları kaydetti:

"Erdoğan artık Sisi ile sıkça görüşüyor, işbirliği açıklamaları yapılıyor.

Süleyman Soylu'nun deyişiyle 'FETÖ'nün finansörleri' olan Birleşik Arap Emirlikleri artık 'Türkiye'nin finansörü'. Kaşıkçı ile ilgili sert açıklamaları hatırlıyorsunuz değil mi?

'Kaşıkçı'nın ölümü benim sorumluluğumda' diyen Suudi Kralı, saçtığı dolarlarla artık en kıymetli konuk muamelesi görüyor.

Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerini düzelten Esad pas verse, bizimkiler Esad'la da yakında görüşürler. İsrail ile ilişkiler ise geçmişte hiçbir şey yaşanmamış gibi sürüyor. Sanki ABD elçiliği hala Kudüs'te değil. Sanki İsrail daha yeni Batı Şeria'ya operasyon yapmadı.

Deniz Zeyrek: 'Mevlüt Çavuşoğlu'na yazık oldu' demeden edemiyorum - Resim : 1
Halef - selef bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Hakan Fidan.

Amerika zaten yeniden 'dost' oldu. Avrupa'yla ilişkilerin düzeltilmesi için de bir çaba var. Çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mehmet Şimşek gibi 'doğru adımları atabilme' rahatlığı içinde.

Ben Türkiye'nin dış politikasında normalleşme gerektiğini düşünen biri olarak olup bitenden rahatsız değilim. Bilakis ilişkilerin çeşitlenmesini destekliyorum.

Ancak yine de 'Yazık oldu Çavuşoğlu'na' demeden edemiyorum. Eminim, Nebati gibi O da bugünlerde 'Bana da bu fırsatlar verilseydi ben de yapardım' diyordur. Ne dersiniz?"

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