AKP ve MHP yerel seçim çalışmalarına başladı: Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, MHP'yle birlikte özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda AKP'de MHP ile iş birliği görüşmelerini yürütecek heyet belirlendi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre AKP heyetinde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer alıyor. MHP’de ise henüz Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir görevlendirme yapmadığı ancak AKP’nin heyetinde yer alan isimler karşısında 'mütekabiliyet esasına dayalı olarak' bir heyet belirleyeceği ifade ediliyor. Her iki parti heyetlerinin de gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlayacağı da kaydediliyor.

İki partinin de öncelikli hedefini 'özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere, tüm büyükşehir belediye başkanlıkları' oluşturuyor. Ancak her iki partinin bu kez 2019 yılındaki seçimlerden farklı olarak her il, ilçe ve beldede seçimlere iş birliği içinde gireceği belirtiliyor.

Heyetlerin görüşmesinde öncelikle masaya yatırılacak konunun da '2019 yılındaki yerel seçimlerde yapılan hatalar olduğu' ifade ediliyor. İki partinin bu hataları birlikte tespitlerinin ardından 2024’teki yerel seçimler için yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda da ilk olarak büyükşehir belediye başkan adaylarının belirleneceğine dikkat çekiliyor.

AMAÇ GÜNDEMDE TUTMAK

Hem AKP hem de MHP, parti içinde yerel seçimlere ilişkin çalışmalar yürütmüştü. Bu çalışmalarda da 'her iki parti, 2019 yılındaki seçimlerde nerelerde hata yaptıklarını tespit etmişlerdi.'

Bu tespitler üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra da her iki parti liderinin de altını çizdiği 'asıl hedefe öncelik verileceği' kaydediliyor.

AKP ve MHP’nin 2024’teki seçimlerde asıl hedefi 30 büyükşehirin Cumhur İttifakı'na kazandırılması yatıyor. Her iki parti heyetinin yürütüceği görüşmeler sonrasında ise ilk olarak 30 büyükşehirde ittifak kapsamında gösterilecek büyükşehir belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor. Bunun amacının da adayın daha fazla kamuoyunun gündeminde tutmak olduğu belirtiliyor.